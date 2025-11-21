Téléthon Concert La Bande originale et Murmure du Layou Castétis

Téléthon Concert La Bande originale et Murmure du Layou

Eglise Castétis Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Murmure du Layou de Jean-Claude Oustaloup, un choeur polyphonique d’une trentaine de choristes répartis en quatre pupitres de Lucq-de-Béarn alliant chants sacrés et chants du monde de toutes les époques et de tous les pays. .

Eglise Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 80 71

