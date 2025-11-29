[Téléthon] Concert Vitazik et repas Léré

[Téléthon] Concert Vitazik et repas

Le Téléthon, c’est bientôt !

Pour l’occasion, retrouvez Vitazik en concert ! Le concert sera précédé d’un repas (sur réservation)

Buvette et restauration au profit du Téléthon

Venez nombreux! Soyons solidaire

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 43 92 15

