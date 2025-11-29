Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Téléthon Concert VITAZIK Léré

Téléthon Concert VITAZIK

Téléthon Concert VITAZIK Léré samedi 29 novembre 2025.

Téléthon Concert VITAZIK

Léré Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 21:00:00
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Venez passer une soirée rock et solidaire avec VITAZIK !
Tous les bénéfices de la soirée seront reversés au Téléthon pour soutenir la recherche et les actions de solidarité.
Concert de VITAZIK pour une soirée inoubliable !
Entrée libre
Venez nombreux pour soutenir cette belle cause !
Formule repas à partir de 19h30 sur réservation   .

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 43 92 15 

English :

Enjoy an evening of rock and solidarity with VITAZIK and Les Rockin’Cher!

German :

Verbringen Sie einen rockigen und solidarischen Abend mit VITAZIK und Les Rockin’Cher!

Italiano :

Venite a godervi una serata di rock e solidarietà con i VITAZIK e Les Rockin’Cher!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de una noche de rock y solidaridad con VITAZIK y Les Rockin’Cher!

L’événement Téléthon Concert VITAZIK Léré a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois