Téléthon Concert VITAZIK

Léré Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 21:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez passer une soirée rock et solidaire avec VITAZIK !

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés au Téléthon pour soutenir la recherche et les actions de solidarité.

Concert de VITAZIK pour une soirée inoubliable !

Entrée libre

Venez nombreux pour soutenir cette belle cause !

Formule repas à partir de 19h30 sur réservation .

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 43 92 15

English :

Enjoy an evening of rock and solidarity with VITAZIK and Les Rockin’Cher!

German :

Verbringen Sie einen rockigen und solidarischen Abend mit VITAZIK und Les Rockin’Cher!

Italiano :

Venite a godervi una serata di rock e solidarietà con i VITAZIK e Les Rockin’Cher!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de una noche de rock y solidaridad con VITAZIK y Les Rockin’Cher!

L’événement Téléthon Concert VITAZIK Léré a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois