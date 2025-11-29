Téléthon Concert VITAZIK Léré
Téléthon Concert VITAZIK Léré samedi 29 novembre 2025.
Téléthon Concert VITAZIK
Léré Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 
Début : 2025-11-29 21:00:00
fin : 2025-11-29
Début : 2025-11-29 21:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Venez passer une soirée rock et solidaire avec VITAZIK !
Tous les bénéfices de la soirée seront reversés au Téléthon pour soutenir la recherche et les actions de solidarité.
Concert de VITAZIK pour une soirée inoubliable !
Entrée libre
Venez nombreux pour soutenir cette belle cause !
Formule repas à partir de 19h30 sur réservation .
Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 43 92 15
English :
Enjoy an evening of rock and solidarity with VITAZIK and Les Rockin’Cher!
German :
Verbringen Sie einen rockigen und solidarischen Abend mit VITAZIK und Les Rockin’Cher!
Italiano :
Venite a godervi una serata di rock e solidarietà con i VITAZIK e Les Rockin’Cher!
Espanol :
¡Ven a disfrutar de una noche de rock y solidaridad con VITAZIK y Les Rockin’Cher!
L’événement Téléthon Concert VITAZIK Léré a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois