Téléthon concours de belote Thèze samedi 6 décembre 2025.
Espace Pierre Laborde Thèze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
2025-12-06
Nombreux lots pour tous les finalistes. Restauration sur place et possibilité d’emporter de la garbure maison (de 14h à 20h) sur réservation. .
Espace Pierre Laborde Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 84 64 94
