Téléthon concours de Tac-Tik Salle des fêtes Scillé
Téléthon concours de Tac-Tik Salle des fêtes Scillé vendredi 14 novembre 2025.
Téléthon concours de Tac-Tik
Salle des fêtes 5 rue de la mairie Scillé Deux-Sèvres
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Vendredi 14 novembre à 19h00 dans la salle des fêtes
Concours de TAC-TIK.
7,50€
Réservation au 06 48 93 52 43. .
Salle des fêtes 5 rue de la mairie Scillé 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 93 52 43
English : Téléthon concours de Tac-Tik
German : Téléthon concours de Tac-Tik
Italiano :
Espanol : Téléthon concours de Tac-Tik
L’événement Téléthon concours de Tac-Tik Scillé a été mis à jour le 2025-11-08 par CC Val de Gâtine