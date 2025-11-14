Téléthon concours de Tac-Tik Salle des fêtes Scillé

Téléthon concours de Tac-Tik

Salle des fêtes 5 rue de la mairie Scillé Deux-Sèvres

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Vendredi 14 novembre à 19h00 dans la salle des fêtes

Concours de TAC-TIK.

7,50€

Réservation au 06 48 93 52 43. .

Salle des fêtes 5 rue de la mairie Scillé 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 93 52 43

English : Téléthon concours de Tac-Tik

German : Téléthon concours de Tac-Tik

Italiano :

Espanol : Téléthon concours de Tac-Tik

L’événement Téléthon concours de Tac-Tik Scillé a été mis à jour le 2025-11-08 par CC Val de Gâtine