Téléthon Conquétois Le Conquet

Téléthon Conquétois
Salle Beauséjour, Gymnase Kermarrec Le Conquet Finistère
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 12:00:00
2025-12-06
Programme du Téléthon sur 2 journées
Dictée du Téléthon
Repas Rougail Saucisses
Animations musicales
Danse Bretonne
Tombola
Snack sucré, crêpes, jus de pomme, vin chaud
Course et marche sur Le Conquet
Initiation de Trilogie de Raquettes (Pickleball, tennis de table, badminton) .
Salle Beauséjour, Gymnase Kermarrec Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 73 30 68 24
