Téléthon Conquétois Le Conquet

Téléthon Conquétois

Salle Beauséjour, Gymnase Kermarrec Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Programme du Téléthon sur 2 journées

Dictée du Téléthon

Repas Rougail Saucisses

Animations musicales

Danse Bretonne

Tombola

Snack sucré, crêpes, jus de pomme, vin chaud

Course et marche sur Le Conquet

Initiation de Trilogie de Raquettes (Pickleball, tennis de table, badminton) .

Salle Beauséjour, Gymnase Kermarrec Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 73 30 68 24

