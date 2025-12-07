Téléthon Cornil
Téléthon Cornil dimanche 7 décembre 2025.
Téléthon
Cornil Corrèze
Tarif : – –
Date : 2025-12-07
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Venez nombreux.
Dès 8h: Café Thé
Dès 9h: Initiation aux gestes qui sauvent, démonstration des chiens de traineaux
Ventes 10 h à 13 h sur place ou à emporter Huître, pain, pâté de pommes de terre, pizzas, tartes, soupe…
Buvettes Jacinthes, vin chaud .
Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 20 12
L'événement Téléthon Cornil a été mis à jour le 2025-11-27