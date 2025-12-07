Téléthon

Cornil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Venez nombreux.

Dès 8h: Café Thé

Dès 9h: Initiation aux gestes qui sauvent, démonstration des chiens de traineaux

Ventes 10 h à 13 h sur place ou à emporter Huître, pain, pâté de pommes de terre, pizzas, tartes, soupe…

Buvettes Jacinthes, vin chaud .

Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 20 12

English : Téléthon

L’événement Téléthon Cornil a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze