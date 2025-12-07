Téléthon

Corrèze

Début : 2025-12-07

Vente goodies téléthon

Parcours du petit pompier

Exposition véhicules pompiers

Partez à la découverte du village de Corrèze à travers un parcours ludique et tracé d’une distance de 1 ou 2 kms

Crèpes,, boissons

Dons libres .

Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 38 12 34

