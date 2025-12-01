Téléthon Course 1 adulte 1 enfant Salle multisports Tréméoc
Téléthon Course 1 adulte 1 enfant Salle multisports Tréméoc dimanche 14 décembre 2025.
Téléthon Course 1 adulte 1 enfant
Salle multisports Rue de l’école Tréméoc Finistère
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Running Nature Tréméoc court avec l’école Jean Bideau 1 enfant court avec 1 adulte dans le cadre du Téléthon.
– 400 m pour les Grandes Sections et CP
– 800 m pour les CE1-CE2
– 1200 pour les CM1-CM2
Inscriptions sur place à partir de 9h30.
Tous les bénéfices sont reversés au Téléhton. .
Salle multisports Rue de l’école Tréméoc 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
