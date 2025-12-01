Téléthon Course 1 adulte 1 enfant Salle multisports Tréméoc

Téléthon Course 1 adulte 1 enfant

Salle multisports Rue de l’école Tréméoc Finistère

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14

Running Nature Tréméoc court avec l’école Jean Bideau 1 enfant court avec 1 adulte dans le cadre du Téléthon.

– 400 m pour les Grandes Sections et CP

– 800 m pour les CE1-CE2

– 1200 pour les CM1-CM2

Inscriptions sur place à partir de 9h30.

Tous les bénéfices sont reversés au Téléhton. .

