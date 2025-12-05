Téléthon Course à pied Saint-Briac-sur-Mer
Centre-bourg La Poste Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-05 17:30:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Course à pied.
Au programme
– 17 h 30 running 3–6 ans
– 17 h 45 running 7–12 ans
– 18 h 00 running 12 ans et +
Ouvert à toutes et à tous.
Parcours balisé, sécurisé et adapté à chaque âge.
Venez courir, vous amuser et soutenir une belle cause solidaire ! .
Centre-bourg La Poste Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06
