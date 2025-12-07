Téléthon course nature et marche des vergers Labretonie
Téléthon course nature et marche des vergers Labretonie dimanche 7 décembre 2025.
Téléthon course nature et marche des vergers
Salle des fêtes Labretonie Lot-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
9h courses de 7 km et 13.5 km et marche de 7 km.
12h garbure, salade, fromage, dessert. Apportez vos assiettes à soupe.
Bourriche, boite à dons.
Réservation avant le 3 décembre 2025.
Inscriptions sur place.
Salle des fêtes Labretonie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 05 34 70
English : Téléthon course nature et marche des vergers
The Labretonie Festival Committee is organizing a cabaret evening!
Menu: garbure, salad, cheese, dessert. Bring your soup plates.
Gift box.
Reservations by November 27, 2024.
German : Téléthon course nature et marche des vergers
Das Festkomitee von Labretonie organisiert einen Kabarettabend!
Menü: Garbure, Salat, Käse, Dessert. Bringen Sie Ihre Suppenteller mit.
Bourriche, Box für Spenden.
Reservierung vor dem 27. November 2024.
Italiano :
ore 9: gare di 7 km e 13,5 km e passeggiata di 7 km.
ore 12: garbure, insalata, formaggio, dessert. Portate i vostri piatti di minestra.
Cestino regalo, scatola per le donazioni.
Prenotazione obbligatoria entro il 3 dicembre 2025.
Iscrizioni in loco.
Espanol : Téléthon course nature et marche des vergers
El comité de fiestas de Labretonie organiza una velada de cabaret
Menú: garbure, ensalada, queso, postre. Traiga sus platos hondos.
Caja de regalo.
Reserva obligatoria antes del 27 de noviembre de 2024.
L’événement Téléthon course nature et marche des vergers Labretonie a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Villeneuve Vallée du Lot