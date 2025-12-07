Téléthon course nature et marche des vergers Labretonie

Téléthon course nature et marche des vergers

Salle des fêtes Labretonie Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

9h courses de 7 km et 13.5 km et marche de 7 km.

12h garbure, salade, fromage, dessert. Apportez vos assiettes à soupe.

Bourriche, boite à dons.

Réservation avant le 3 décembre 2025.

Inscriptions sur place.

Salle des fêtes Labretonie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 05 34 70

Italiano :

ore 9: gare di 7 km e 13,5 km e passeggiata di 7 km.

ore 12: garbure, insalata, formaggio, dessert. Portate i vostri piatti di minestra.

Cestino regalo, scatola per le donazioni.

Prenotazione obbligatoria entro il 3 dicembre 2025.

Iscrizioni in loco.

