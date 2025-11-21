Téléthon Malpas Cussac-sur-Loire
Téléthon Malpas Cussac-sur-Loire vendredi 21 novembre 2025.
Téléthon
Malpas 3 rue Chaussade Cussac-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-22
2025-11-21
Diverses animations sont proposées dans la commune à l’occasion du Téléthon.
Malpas 3 rue Chaussade Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 11 30 mairie.cussacsurloire@wanadoo.fr
English :
A variety of events are taking place in the commune to mark the Telethon.
German :
Anlässlich des Telethons werden in der Gemeinde verschiedene Veranstaltungen angeboten.
Italiano :
In occasione di Telethon sono stati organizzati diversi eventi nel comune.
Espanol :
En la comuna se están organizando diversos actos con motivo del Teletón.
L’événement Téléthon Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay