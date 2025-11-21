Téléthon Malpas Cussac-sur-Loire

Téléthon

Diverses animations sont proposées dans la commune à l’occasion du Téléthon.

Malpas 3 rue Chaussade Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 11 30 mairie.cussacsurloire@wanadoo.fr

English :

A variety of events are taking place in the commune to mark the Telethon.

German :

Anlässlich des Telethons werden in der Gemeinde verschiedene Veranstaltungen angeboten.

Italiano :

In occasione di Telethon sono stati organizzati diversi eventi nel comune.

Espanol :

En la comuna se están organizando diversos actos con motivo del Teletón.

L’événement Téléthon Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay