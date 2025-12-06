Téléthon Cyclothon par Le Cyclo Randonneur Malemortois Malemort
Le Corrézium Malemort Corrèze
Début : 2025-12-06
2025-12-06
Le Cyclo Randonneur Malemortois propose son Cycloton!
– Parcours cyclo 70 Km (déniv. 800m) ou 40 Km (déniv. 210m)
– Marche 10 Km
12h-18h, RDV sous le Corrézium. L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon .
Le Corrézium Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 14 82 82 crmalemort@gmail.com
