Téléthon Cyclothon par Le Cyclo Randonneur Malemortois Malemort

Téléthon Cyclothon par Le Cyclo Randonneur Malemortois

Téléthon Cyclothon par Le Cyclo Randonneur Malemortois Malemort samedi 6 décembre 2025.

Téléthon Cyclothon par Le Cyclo Randonneur Malemortois

Le Corrézium Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Le Cyclo Randonneur Malemortois propose son Cycloton!
– Parcours cyclo 70 Km (déniv. 800m) ou 40 Km (déniv. 210m)
– Marche 10 Km

12h-18h, RDV sous le Corrézium. L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon   .

Le Corrézium Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 14 82 82  crmalemort@gmail.com

English : Téléthon Cyclothon par Le Cyclo Randonneur Malemortois

L’événement Téléthon Cyclothon par Le Cyclo Randonneur Malemortois Malemort a été mis à jour le 2025-12-02 par Brive Tourisme