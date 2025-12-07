Téléthon Danses du monde Arbonne

Téléthon Danses du monde

Maison des Associations Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Cette année, des professionnels de la danse africaine, des claquettes et du flamenco seront au rendez-vous. .

Maison des Associations Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 22 48 28

