TÉLÉTHON- DANSES EN LIGNE Valras-Plage

TÉLÉTHON- DANSES EN LIGNE

175 Avenue du Casino Valras-Plage Hérault

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Participez au Téléthon et partagez un moment convivial et solidaire ! Animations, danses en ligne, vente de gâteaux et boissons au profit de la recherche médicale.

Une journée festive et solidaire pour soutenir le Téléthon danse, gourmandises et bonne humeur au rendez-vous !

Animations de danses en ligne ouvertes à tous démonstrations, initiations et moments partagés dans la bonne humeur.

Les bénéfices seront intégralement reversés au Téléthon, pour soutenir la recherche contre les maladies génétiques.

Une belle occasion d’allier solidarité, musique et plaisir d’être ensemble ! .

English :

Take part in the Telethon and share a moment of conviviality and solidarity! Entertainment, line dancing, cake and drink sales in aid of medical research.

German :

Nehmen Sie am Telethon teil und teilen Sie einen geselligen und solidarischen Moment! Animationen, Line Dance, Verkauf von Kuchen und Getränken zugunsten der medizinischen Forschung.

Italiano :

Partecipate a Telethon e condividete un momento di divertimento e solidarietà! Intrattenimento, line dance, vendita di torte e bevande a favore della ricerca medica.

Espanol :

Participe en el Telemaratón y comparta un momento de diversión y solidaridad Entretenimiento, baile en línea, venta de pasteles y bebidas a beneficio de la investigación médica.

