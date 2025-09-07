Téléthon d’Art Salle des fêtes Mairie Bacqueville-en-Caux

Téléthon d’Art Salle des fêtes Mairie Bacqueville-en-Caux dimanche 7 septembre 2025.

Téléthon d’Art

Salle des fêtes Mairie Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-07 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-07

Comme chaque année, une vingtaine d’artistes exposent à l’occasion du salon de peinture d’Automne Téléthon d’Art, au profit du Téléthon.

Un salon artistique à ne pas manquer sur le Terroir de Caux ! .

Salle des fêtes Mairie Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 05 96

