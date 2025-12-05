TELETHON DE BOUSSENS PLACE DU PRE COMMUN Boussens

TELETHON DE BOUSSENS

PLACE DU PRE COMMUN Avenue du Corps Franc Pomiès Boussens Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

Venez nombreux participer au téléthon de Boussens au profit des enfants malades

Rejoignez le mouvement ! ‍♀️

Le 7 décembre 2025, le Boussens Rando Club (BRC) vous invite à agir pour changer la vie des enfants dans le besoin.

Participez à notre marche de 6 km et faites partie d’une cause qui vous dépasse !

Rendez-vous le 7 décembre à 10h00 dans la salle à côté de la crèche de Boussens.

Ensemble, construisons un avenir meilleur ! 5 .

English :

Come and take part in the Boussens telethon in aid of sick children

German :

Nehmen Sie zahlreich am Telethon in Boussens zugunsten kranker Kinder teil

Italiano :

Partecipate al telethon di Boussens a favore dei bambini malati

Espanol :

Participe en el telemaratón de Boussens en favor de los niños enfermos

