TELETHON DE BOUSSENS PLACE DU PRE COMMUN Boussens vendredi 5 décembre 2025.
PLACE DU PRE COMMUN Avenue du Corps Franc Pomiès Boussens Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
Venez nombreux participer au téléthon de Boussens au profit des enfants malades
Rejoignez le mouvement ! ♀️
Le 7 décembre 2025, le Boussens Rando Club (BRC) vous invite à agir pour changer la vie des enfants dans le besoin.
Participez à notre marche de 6 km et faites partie d’une cause qui vous dépasse !
Rendez-vous le 7 décembre à 10h00 dans la salle à côté de la crèche de Boussens.
Ensemble, construisons un avenir meilleur ! 5 .
English :
Come and take part in the Boussens telethon in aid of sick children
German :
Nehmen Sie zahlreich am Telethon in Boussens zugunsten kranker Kinder teil
Italiano :
Partecipate al telethon di Boussens a favore dei bambini malati
Espanol :
Participe en el telemaratón de Boussens en favor de los niños enfermos
