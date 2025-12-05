Téléthon de Couzeix Couzeix

Téléthon de Couzeix

Gymnase Broussaud Couzeix

Début : 2025-12-05 19:30:00

fin : 2025-12-06 23:59:00

2025-12-05

L’originalité de cette édition un relais solidaire de 24 heures, ouvert à tous. Le principe un parcours de 1 200 m doit rester animé sans interruption pendant tout le week‐end (marche ou course). Chaque tour réalisé = 1 € reversé au Téléthon. La mascotte Couz’Booster , imaginée par le Conseil municipal des jeunes de Couzeix, accompagnera les participants et fera office de fil rouge symbolique.

Que l’on participe 20 minutes, 1 heure ou plusieurs tours, chaque pas compte pour soutenir la recherche et les malades. .

Gymnase Broussaud Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

