Téléthon de Couzeix Couzeix
Téléthon de Couzeix Couzeix vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon de Couzeix
Gymnase Broussaud Couzeix Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:30:00
fin : 2025-12-06 23:59:00
Date(s) :
2025-12-05
L’originalité de cette édition un relais solidaire de 24 heures, ouvert à tous. Le principe un parcours de 1 200 m doit rester animé sans interruption pendant tout le week‐end (marche ou course). Chaque tour réalisé = 1 € reversé au Téléthon. La mascotte Couz’Booster , imaginée par le Conseil municipal des jeunes de Couzeix, accompagnera les participants et fera office de fil rouge symbolique.
Que l’on participe 20 minutes, 1 heure ou plusieurs tours, chaque pas compte pour soutenir la recherche et les malades. .
Gymnase Broussaud Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 34 09
English : Téléthon de Couzeix
L’événement Téléthon de Couzeix Couzeix a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Limoges Métropole