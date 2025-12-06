Téléthon de La Roche Maurice

Complexe Roc’h Morvan La Roche-Maurice Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Les associations Rochoises et plus encore vous ont concocté de nombreuses activités pour le Téléthon 2025 !

Au programme

– Jeux de sociétés avec la Maison Pour Tous à la salle Roc’h Morvan, de 14h à 17h.

– Spectacles, initiation à l’épée, ateliers médiévaux, vente de vin chaud, jus de pommes, chocolat chaud avec l’association Bir Ha Dir à la salle Roc’h Morvan.

– Activités loisirs créatifs avec la Roche Accueille à la salle Roc’h Morvan.

– Démonstration et balade avec chiens de troupeaux et oies.

– Ateliers réparations avec La Roche Solidaire , de 14h à 17h.

– Initiation au lancer de couteau à la Halle de pétanque avec Les Korrigans du Wic, de 10h à 17h.

– Initiation au tir à l’arc à la Halle de pétanque avec les archers de Kéraoul, de 10h à 17h.

– Tennis de table à la petite salle de sport entre 10h et 12h et de 14h à 17h.

– Avec Rando Roc’h, deux circuits de randonnées fléchées au départ de la salle Roc’h Morvan à 10h (6,5km et 9km).

– Avec La Roche VTT, deux circuits fléchés au départ de la salle Roc’h Morvan à 9h (15km et 30km).

Vente de crêpes, salle Roc’h Morvan 3€ les 6, 6€ les 12. .

Complexe Roc’h Morvan La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 43 57

L’événement Téléthon de La Roche Maurice La Roche-Maurice a été mis à jour le 2025-11-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS