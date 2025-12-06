Téléthon de La Roche Maurice La Roche-Maurice
Téléthon de La Roche Maurice La Roche-Maurice samedi 6 décembre 2025.
Téléthon de La Roche Maurice
Complexe Roc’h Morvan La Roche-Maurice Finistère
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Les associations Rochoises et plus encore vous ont concocté de nombreuses activités pour le Téléthon 2025 !
Au programme
– Jeux de sociétés avec la Maison Pour Tous à la salle Roc’h Morvan, de 14h à 17h.
– Spectacles, initiation à l’épée, ateliers médiévaux, vente de vin chaud, jus de pommes, chocolat chaud avec l’association Bir Ha Dir à la salle Roc’h Morvan.
– Activités loisirs créatifs avec la Roche Accueille à la salle Roc’h Morvan.
– Démonstration et balade avec chiens de troupeaux et oies.
– Ateliers réparations avec La Roche Solidaire , de 14h à 17h.
– Initiation au lancer de couteau à la Halle de pétanque avec Les Korrigans du Wic, de 10h à 17h.
– Initiation au tir à l’arc à la Halle de pétanque avec les archers de Kéraoul, de 10h à 17h.
– Tennis de table à la petite salle de sport entre 10h et 12h et de 14h à 17h.
– Avec Rando Roc’h, deux circuits de randonnées fléchées au départ de la salle Roc’h Morvan à 10h (6,5km et 9km).
– Avec La Roche VTT, deux circuits fléchés au départ de la salle Roc’h Morvan à 9h (15km et 30km).
Vente de crêpes, salle Roc’h Morvan 3€ les 6, 6€ les 12. .
Complexe Roc’h Morvan La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 43 57
