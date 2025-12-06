Téléthon de la viadène Saint-Amans-des-Cots

Téléthon de la viadène

Après-midi sécurité au profit du Téléthon à partir de 14h à la salle des fêtes de Saint-Amans-des-Côts. Code de la route, trottinettes électriques, lunettes simulation vision sous alcoolémie. Vente objets faits main, buvette sur place.

Test sur les différents thèmes du code de la route, vous pourrez faire de la trottinette électrique tout en mettant en pratique le code de la route, les gendarmes seront présents avec des lunettes qui reproduisent les effets visuels perçus sous divers taux d’alcoolémie. Sur place également vous pourrez acheter des objets faits mains, boire une boisson chaude ou froide à la buvette. .

Salle des fêtes Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 6 89 03 91 97

Safety afternoon in aid of the Telethon, starting at 2pm at the Saint-Amans-des-Côts village hall. Highway code, electric scooters, alcohol simulation glasses. Handmade items for sale, refreshments on site.

