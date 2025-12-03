Téléthon de l’ADMR Montendre
Téléthon de l’ADMR Montendre mercredi 3 décembre 2025.
Téléthon de l’ADMR
Centre culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
2025-12-03
Jeux de société, ateliers suivi d’un goûter.
Centre culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 33 25
English :
Board games, workshops followed by a snack.
German :
Gesellschaftsspiele, Workshops, gefolgt von einem Imbiss.
Italiano :
Giochi da tavolo e laboratori seguiti da una merenda.
Espanol :
Juegos de mesa y talleres seguidos de una merienda.
L’événement Téléthon de l’ADMR Montendre a été mis à jour le 2025-11-24 par Offices de Tourisme de Jonzac