Téléthon de l’ADMR

Centre culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 17:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Jeux de société, ateliers suivi d’un goûter.

.

Centre culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 33 25

English :

Board games, workshops followed by a snack.

German :

Gesellschaftsspiele, Workshops, gefolgt von einem Imbiss.

Italiano :

Giochi da tavolo e laboratori seguiti da una merenda.

Espanol :

Juegos de mesa y talleres seguidos de una merienda.

L’événement Téléthon de l’ADMR Montendre a été mis à jour le 2025-11-24 par Offices de Tourisme de Jonzac