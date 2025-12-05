Téléthon de Maidières Place Nicolas Maire Maidières

Téléthon de Maidières

Place Nicolas Maire Groupe Scolaire Maidières Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

Le téléthon de Maidières et Com’Pagny est de retour pour sa 20ème édition !

Retrouvez un programme chargé pour cette édition anniversaire sur Maidières et Pagny-sur-Moselle

Vendredi 5 décembre

– 8h30-11h30 & 13h30-16h30 un max de kms au profit du muscle malade (Piste du terrain de football, Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– 20h-00h badminton fil rouge & initiation aux gestes qui sauvent (Salle Pierre Husson, PAGNY-SUR-MOSELLE)

Samedi 6 décembre

– 8h-20h défi solidaire, 12 heures non stop (Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– 9h randonnée pédestre de 10km (Place Nicolas Maire, MAIDIERES 06 72 30 99 77)

– 10h-17h baptémes de trike au profit du Téléthon (MAIDIERES)

– 10h-17h lancer de bottes, une épreuve décalée et amusante pour petits et grands (Stade, MAIDIERES)

– 10h-20h Marché de Noël Maid’in Maidières (Gymnase du Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– à partir de 13h30 Olympiades, jeux en exrérieur pour tous (Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– 15h30 dictée (Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– 16h-00h badminton fil rouge & initiation aux gestes qui sauvent (Salle Pierre Husson, PAGNY-SUR-MOSELLE)

-20h30 concert L’Orchestre d’un Soir et Chorale les Charl’Atton (Eglise de MAIDIERES)

Dimanche 7 décembre

– 10h-17h Marché de Noël Maid’in Maidières (Gymnase du Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– 9h-13h badminton fil rouge & initiation aux gestes qui sauvent (Salle Pierre Husson, PAGNY-SUR-MOSELLE)

– 17h30 Feu d’artifice (Stade de MAIDIERES)

Vente de vide-poches édition collector le samedi et le dimanche

Retrouvez le programme complet sur la page Facbook du Téléthon MaidièresTout public

.

Place Nicolas Maire Groupe Scolaire Maidières 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

The Maidières and Com’Pagny telethon is back for its 20th edition!

A packed program for this anniversary edition in Maidières and Pagny-sur-Moselle:

Friday, December 5

– 8:30am-11:30am & 1:30pm-4:30pm: a max de kms au profit du muscle malade (Football pitch track, Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– 8pm-00am: red thread badminton & introduction to lifesaving techniques (Salle Pierre Husson, PAGNY-SUR-MOSELLE)

Saturday December 6

– 8am-8pm: solidarity challenge, 12 hours non-stop (Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– 9am: 10km hike (Place Nicolas Maire, MAIDIERES 06 72 30 99 77)

– 10am-5pm: trike baptisms in aid of the Telethon (MAIDIERES)

– 10am-5pm: boot throwing, a fun, offbeat event for young and old (Stade, MAIDIERES)

– 10am-8pm: Maid’in Maidières Christmas Market (Gymnase du Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– from 1.30pm: Olympiads, outdoor games for all (Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– 3:30pm: dictation (Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– 4pm-00am: Badminton & introduction to lifesaving techniques (Salle Pierre Husson, PAGNY-SUR-MOSELLE)

-8:30pm: L’Orchestre d’un Soir concert and Charl’Atton choir (MAIDIERES church)

Sunday December 7

– 10am-5pm: Maid’in Maidières Christmas Market (Gymnase du Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– 9am-1pm: Badminton & introduction to lifesaving techniques (Salle Pierre Husson, PAGNY-SUR-MOSELLE)

– 5.30pm: Fireworks (Stade de MAIDIERES)

Collector’s edition bin liners for sale on Saturday and Sunday

See the full program on the Maidières Telethon Facbook page

German :

Der Telethon von Maidières und Com’Pagny ist wieder da und findet zum 20. Mal statt!

Sie finden ein volles Programm für diese Jubiläumsausgabe in Maidières und Pagny-sur-Moselle

Freitag, 5. Dezember

– 8.30-11.30 Uhr & 13.30-16.30 Uhr: Ein Max von kms zugunsten des kranken Muskels (Piste des Fußballplatzes, Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– 20h-00h: Badminton als roter Faden & Einführung in die lebensrettenden Maßnahmen (Salle Pierre Husson, PAGNY-SUR-MOSELLE)

Samstag, 6. Dezember

– 8h-20h: solidarische Herausforderung, 12 Stunden nonstop (Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– 9 Uhr: 10 km Wanderung (Place Nicolas Maire, MAIDIERES 06 72 30 99 77)

– 10h-17h: Trike-Taufen zugunsten des Telethon (MAIDIERES)

– 10h-17h: Stiefelweitwurf, ein schräger und lustiger Wettkampf für Groß und Klein (Stadion, MAIDIERES)

– 10h-20h: Weihnachtsmarkt Maid’in Maidières (Turnhalle der Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– ab 13.30 Uhr: Olympiade, Spiele im Freien für alle (Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– 15.30 Uhr: Diktat (Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– 16.00-00.00 Uhr: Badminton als roter Faden & Einführung in die lebensrettenden Maßnahmen (Salle Pierre Husson, PAGNY-SUR-MOSELLE)

-20.30 Uhr: Konzert L’Orchestre d’un Soir und Chorale les Charl’Atton (Kirche, MAIDIERES)

Sonntag, den 7. Dezember

– 10-17 Uhr: Weihnachtsmarkt Maid’in Maidières (Turnhalle der Schulgruppe, MAIDIERES)

– 9:00-13:00 Uhr: Badminton: Roter Faden & Einführung in lebensrettende Maßnahmen (Salle Pierre Husson, PAGNY-SUR-MOSELLE)

– 17.30 Uhr: Feuerwerk (Stadion, MAIDIERES)

Verkauf von Taschenleeren in Sammlereditionen am Samstag und Sonntag

Das vollständige Programm finden Sie auf der Facbook-Seite des Telethon Maidières

Italiano :

Il telethon di Maidières e Com’Pagny torna per la sua 20a edizione!

Il programma di questa edizione dell’anniversario è molto ricco a Maidières e Pagny-sur-Moselle:

Venerdì 5 dicembre:

– 8.30-11.30 e 13.30-16.30: un massimo di chilometri a favore dei muscoli malati (pista del campo da calcio, Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– dalle 20.00 alle 24.00: Badminton e introduzione alle tecniche di salvataggio (Sala Pierre Husson, PAGNY-SUR-MOSELLE)

Sabato 6 dicembre:

– dalle 8.00 alle 20.00: sfida di solidarietà, 12 ore non-stop (Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– ore 9: passeggiata di 10 km (piazza Nicolas Maire, MAIDIERES 06 72 30 99 77)

– 10.00-17.00: battesimi di trike a favore di Telethon (MAIDIERES)

– 10.00-17.00: lancio di stivali, un evento divertente per grandi e piccini (Stade, MAIDIERES)

– dalle 10.00 alle 20.00: mercatino di Natale di Maid’in Maidières (Gymnase du Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– dalle 13.30: Olimpiadi, giochi all’aperto per tutti (Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– ore 15.30: dettatura (Gruppo scolastico, MAIDIERES)

– 16.00 24.00: badminton e introduzione al primo soccorso (Salle Pierre Husson, PAGNY-SUR-MOSELLE)

-20.30: concerto L’Orchestre d’un Soir e coro Charl’Atton (chiesa di MAIDIERES)

Domenica 7 dicembre:

– 10.00-17.00: Mercatino di Natale di Maid’in Maidières (Palestra del Gruppo Scolastico, MAIDIERES)

– 9.00-13.00: badminton a filo rosso e introduzione al primo soccorso (Salle Pierre Husson, PAGNY-SUR-MOSELLE)

– 17.30: Fuochi d’artificio (Stade de MAIDIERES)

Vendita di vassoi di carta in edizione da collezione sabato e domenica

Il programma completo è disponibile sulla pagina Facbook di Telethon Maidières

Espanol :

El telemaratón de Maidières y Com’Pagny llega a su 20ª edición

El programa de este aniversario está repleto de actividades en Maidières y Pagny-sur-Moselle:

Viernes 5 de diciembre

– 8.30 h-11.30 h & 13.30 h-16.30 h: un máximo de kms a beneficio del músculo enfermo (Pista del campo de fútbol, Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– 20.00 h 24.00 h: bádminton e iniciación a las técnicas de salvamento (Salle Pierre Husson, PAGNY-SUR-MOSELLE)

Sábado 6 de diciembre

– 8h-20h: desafío solidario, 12 horas sin parar (Grupo Escolar, MAIDIERES)

– 9h: marcha de 10 km (Place Nicolas Maire, MAIDIERES 06 72 30 99 77)

– de 10.00 a 17.00 h: bautismos en triciclo a beneficio del Teletón (MAIDIERES)

– 10.00 h 17.00 h: lanzamiento de botas, una actividad lúdica para grandes y pequeños (Stade, MAIDIERES)

– de 10.00 a 20.00 h: Mercado de Navidad Maid’in Maidières (Gymnase du Groupe Scolaire, MAIDIERES)

– a partir de las 13.30 h: Olimpiadas, juegos al aire libre para todos (Grupo Escolar, MAIDIERES)

– 15.30 h: dictado (Grupo Escolar MAIDIERES)

– 16.00 h 24.00 h: bádminton e iniciación a los primeros auxilios (Sala Pierre Husson, PAGNY-SUR-MOSELLE)

-20.30 h: concierto de la Orchestre d’un Soir y coro Charl’Atton (iglesia de MAIDIERES)

Domingo 7 de diciembre

– 10.00-17.00 h: Mercado de Navidad de Maid’in Maidières (Gimnasio del Grupo Escolar, MAIDIERES)

– 9.00-13.00: Hilo rojo de bádminton e iniciación a los primeros auxilios (Sala Pierre Husson, PAGNY-SUR-MOSELLE)

– 17.30 h: Fuegos artificiales (Estadio de MAIDIERES)

Venta de bandejas de papel edición coleccionista el sábado y el domingo

Consulte el programa completo en la página Facbook del Telemaratón de Maidières

