Téléthon Défi puzzle Bressuire Rue Hérault Bressuire

Téléthon Défi puzzle Bressuire
Rue Hérault Foyer Hérault Bressuire Deux-Sèvres
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
Téléthon défi puzzle, conçu et organisé par le Club 41, du vendredi 5 décembre 12 h au dimanche 7 décembre 20 h.
41 000 pièces en 72 heures.
1 pièce posée = 1 don au téléthon. .
Rue Hérault Foyer Hérault Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 46 26 01 41bressuire343@gmail.com
