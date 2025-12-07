Téléthon Défi Tel est ton km Salle des Sports Chavagnes-les-Redoux
Salle des Sports 10 Rue des Vieux Métiers Chavagnes-les-Redoux Vendée
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2025-12-07 08:30:00
fin : 2025-12-07
Parcours à votre allure (course ou rando), le circuit de votre choix. Tous les km parcourus seront additionnés.
4 parcours 4,5 6,6 9 12 km.
Départs de 8h30 à 11h30 au stade de Chavagnes les Redoux.
Inscriptions sur place. .
Salle des Sports 10 Rue des Vieux Métiers Chavagnes-les-Redoux 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 92 41 59
Run or hike the circuit of your choice at your own pace. All km covered will be added together.
