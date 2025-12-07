Téléthon Défi Tel est ton km Salle des Sports Chavagnes-les-Redoux

Téléthon Défi Tel est ton km

Salle des Sports 10 Rue des Vieux Métiers Chavagnes-les-Redoux Vendée

Début : 2025-12-07 08:30:00

Parcours à votre allure (course ou rando), le circuit de votre choix. Tous les km parcourus seront additionnés.

4 parcours 4,5 6,6 9 12 km.

Départs de 8h30 à 11h30 au stade de Chavagnes les Redoux.

Inscriptions sur place. .

English :

Run or hike the circuit of your choice at your own pace. All km covered will be added together.

