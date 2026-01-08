Téléthon Déjeuner aux Tripoux Canet-de-Salars

Téléthon Déjeuner aux Tripoux

À partir de 8h30 jusqu’à 13h Salle des Fêtes. Assiette du terroir tripoux et/ou tête de veau/ fromage crêpes café. Réservations auprès de Lukas DUPONT au 06 24 25 91 13. Au profit du Téléthon.

From 8.30am to 1pm Salle des Fêtes. Assiette du terroir tripoux and/or tête de veau cheese crêpes coffee. Bookings with Lukas DUPONT on 06 24 25 91 13. In aid of the Telethon.

