Téléthon Déjeuner aux Tripoux Canet-de-Salars
Canet-de-Salars Aveyron
Début : Dimanche 2026-02-01
2026-02-01
À partir de 8h30 jusqu’à 13h Salle des Fêtes. Assiette du terroir tripoux et/ou tête de veau/ fromage crêpes café. Réservations auprès de Lukas DUPONT au 06 24 25 91 13. Au profit du Téléthon.
Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie
English :
From 8.30am to 1pm Salle des Fêtes. Assiette du terroir tripoux and/or tête de veau cheese crêpes coffee. Bookings with Lukas DUPONT on 06 24 25 91 13. In aid of the Telethon.
