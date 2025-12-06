Téléthon des associations Dun-sur-Auron

Téléthon des associations

Rue de la Noraie Dun-sur-Auron Cher

Début : 2025-12-06 13:30:00

fin : 2025-12-06 18:30:00

2025-12-06

Téléthon organisé par les Associations Dunoises

Les associations dunoises organisent leur 3ème édition du Téléthon, Samedi 06 Décembre 2025 de 13h30 à 18h30 au Complexe Sportif Maurice Pinson situé Rue du Stade et à l’Espace Bernard Boussard situé Rue de la Noraie.

Les associations de la commune comptent sur vous et vous attendent nombreux pour vous amuser, participer aux nombreux ateliers proposés, admirer les diverses démonstrations et vous régaler tout au long de cet après-midi dédié au Téléthon !!! .

Rue de la Noraie Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 59 16 32

Telethon organized by Dunoises Associations

