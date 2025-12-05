TÉLÉTHON DES ÉCOLES Valras-Plage

TÉLÉTHON DES ÉCOLES

Boulevard Gambetta Valras-Plage Hérault

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Téléthon ventes, danse sévillane avec Estrella Flamenca et courses plateau sportives avec l’école. Une journée festive et solidaire pour tous.

Dans le cadre du Téléthon, l’école maternelle et primaire, accompagnée du club Estrella Flamenca, organise une grande journée solidaire. Au programme ventes diverses, initiations à la danse sévillane, démonstrations flamenco, ainsi que des courses plateau sportives pour petits et grands.

Un moment festif, culturel et sportif pour soutenir une belle cause tout en partageant la joie, l’énergie et la générosité de toute la communauté.

Durant la journée La crèche associative Les Dauphins proposera des ventes d’objets de Noël confectionnés pour l’occasion. .

English :

Telethon: sales, Sevillian dance with Estrella Flamenca and sports platform races with the school. A festive day of solidarity for all.

German :

Telethon: Verkauf, Sevillanischer Tanz mit Estrella Flamenca und sportliche Plateaufahrten mit der Schule. Ein festlicher und solidarischer Tag für alle.

Italiano :

Telethon: vendite, danza sivigliana con Estrella Flamenca e gare su piattaforma sportiva con la scuola. Una giornata di festa e solidarietà per tutti.

Espanol :

Telemaratón: rebajas, sevillanas con Estrella Flamenca y carreras de plataformas deportivas con el colegio. Una jornada festiva y solidaria para todos.

