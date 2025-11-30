Téléthon des trois villages La Chapelle-de-Bragny

Téléthon des trois villages

Le Téléthon des 3 Villages (Lalheue, Nanton, et La Chapelle de Bragny) propose un programme varié et festif sur plusieurs dates, dont toutes les recettes sont intégralement versées à l’AFM Téléthon.

Les festivités commencent avec une vente de sapins, de crêpes et de vin chaud à Lalheue, accompagnée d’une collecte de dons et d’une tombola pour tenter de gagner un panier garni.

Le programme se poursuit avec une randonnée des 3 villages au départ de Nanton, incluant un ravitaillement.

À La Chapelle de Bragny, la Salle des Fêtes devient un lieu d’animation avec un Bar à vin chaud et Gaufres, un Espace ping , et un Stand de vente d’objets créatifs et d’affiches de cinéma. Les sportifs peuvent participer à une course semi-nocturne dans le bois (inscription préalable conseillée). La soirée se termine par une retraite aux flambeaux suivie d’une Soupe à l’oignon et fromage fort (réservation fortement recommandée).

Enfin, le Foyer rural de Nanton accueille les participants pour un Stand de vente d’affiches de cinéma et un Concours de belote en doublette, où un panier garni récompense l’équipe gagnante. Une buvette et des crêpes sont également disponibles sur place.

C’est une mobilisation complète des trois communes au profit de l’innovation pour guér .

