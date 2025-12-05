Téléthon Descartes
Téléthon Descartes vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Cette année, Descartes est village Téléthon !
Venez partager de bons moments et faire vos dons en profitant des nombreuses animations proposées.
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr
English :
This year, Descartes is a Telethon village!
Come and share a good time, make donations and enjoy the many activities on offer.
German :
Dieses Jahr ist Descartes Telethon-Dorf!
Kommen Sie und teilen Sie schöne Momente, spenden Sie und genießen Sie die zahlreichen angebotenen Animationen.
Italiano :
Quest’anno Cartesio è un villaggio Telethon!
Venite a divertirvi e a fare le vostre donazioni approfittando delle numerose attività proposte.
Espanol :
¡Este año, Descartes es un pueblo Teletón!
Venga a pasar un buen rato y a hacer sus donativos aprovechando las numerosas actividades que se ofrecen.
L’événement Téléthon Descartes a été mis à jour le 2025-08-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire