Téléthon Descartes

Téléthon Descartes vendredi 5 décembre 2025.

Téléthon

Descartes Indre-et-Loire

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Cette année, Descartes est village Téléthon !

Venez partager de bons moments et faire vos dons en profitant des nombreuses animations proposées.

Venez partager de bons moments et faire vos dons en profitant des nombreuses animations proposées. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

English :

This year, Descartes is a Telethon village!

Come and share a good time, make donations and enjoy the many activities on offer.

German :

Dieses Jahr ist Descartes Telethon-Dorf!

Kommen Sie und teilen Sie schöne Momente, spenden Sie und genießen Sie die zahlreichen angebotenen Animationen.

Italiano :

Quest’anno Cartesio è un villaggio Telethon!

Venite a divertirvi e a fare le vostre donazioni approfittando delle numerose attività proposte.

Espanol :

¡Este año, Descartes es un pueblo Teletón!

Venga a pasar un buen rato y a hacer sus donativos aprovechando las numerosas actividades que se ofrecen.

L’événement Téléthon Descartes a été mis à jour le 2025-08-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire