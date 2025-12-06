Téléthon Die
Téléthon Die samedi 6 décembre 2025.
Téléthon
Place de la République Die Drôme
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 14:00:00
2025-12-06
Tyrolienne, stands, vestiboutique.
Place de la République Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77 accueil@mairie-die.fr
English :
Tyrolean traverse, stands, cloakroom.
German :
Seilrutsche, Stände, Vestibül.
Italiano :
Traversata tirolese, stand, guardaroba.
Espanol :
Tirolina, gradas, guardarropa.
