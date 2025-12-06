Téléthon

Place de la République Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 14:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Tyrolienne, stands, vestiboutique.

.

Place de la République Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77 accueil@mairie-die.fr

English :

Tyrolean traverse, stands, cloakroom.

German :

Seilrutsche, Stände, Vestibül.

Italiano :

Traversata tirolese, stand, guardaroba.

Espanol :

Tirolina, gradas, guardarropa.

L’événement Téléthon Die a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays Diois