Téléthon Die

Téléthon Die samedi 6 décembre 2025.

Téléthon

Place de la République Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 14:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Tyrolienne, stands, vestiboutique.
  .

Place de la République Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77  accueil@mairie-die.fr

English :

Tyrolean traverse, stands, cloakroom.

German :

Seilrutsche, Stände, Vestibül.

Italiano :

Traversata tirolese, stand, guardaroba.

Espanol :

Tirolina, gradas, guardarropa.

L’événement Téléthon Die a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays Diois