Téléthon disc golf Essey
Téléthon disc golf Essey samedi 6 décembre 2025.
Téléthon disc golf
Château de Villeneuve Essey Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 13:00:00
fin : 2025-12-06 16:30:00
Date(s) :
2025-12-06
10 parcours de lancer de disc golf autour du château de Villeneuve , au profit du Téléthon . 1€ la partie . .
Château de Villeneuve Essey 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté ensemblepourvilleneuve21@gmail.com
English : Téléthon disc golf
L’événement Téléthon disc golf Essey a été mis à jour le 2025-11-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)