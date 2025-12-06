Téléthon disc golf

Château de Villeneuve Essey Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 13:00:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

Date(s) :

2025-12-06

10 parcours de lancer de disc golf autour du château de Villeneuve , au profit du Téléthon . 1€ la partie . .

Château de Villeneuve Essey 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté ensemblepourvilleneuve21@gmail.com

English : Téléthon disc golf

L’événement Téléthon disc golf Essey a été mis à jour le 2025-11-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)