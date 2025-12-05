Téléthon Douvres-la-Délivrande se mobilise ! Douvres-la-Délivrande

Téléthon Douvres-la-Délivrande se mobilise !

Aquanacre | Le Foyer | Hyper U | Place des Marronniers | Salle Gaston Gibert Douvres-la-Délivrande Calvados

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

2025-12-05 2025-12-06

Solidarité, générosité et bonne humeur seront au rendez-vous à Douvres-la-Délivrande à l’occasion du Téléthon 2025 !

TÉLÉTHON 2025 DOUVRES-LA-DELIVRANDE SE MOBILISE LES 5 ET 6 DECEMBRE !

Vendredi 5 et samedi 6 décembre 2025

Deux jours d’animations, de défis, de spectacles et de rencontres pour soutenir la recherche et les familles concernées par les maladies rares, tout en partageant des moments conviviaux.

Ateliers, concerts, démonstrations, animations, défis sportifs…

En partenariat avec le Café associatif de la Gare, le Comité des Fêtes, Douvres’Art, le Four’rire, la bibliothèque, l’ADAJ, le Club de Judo, et bien d’autres !

Des boîtes à dons seront disponibles sur chaque site tout au long du week-end.

Programme

VENDREDI 5 DÉCEMBRE

Aquanacre

18h Lancement du relai natation 30h (Coeur de Nacre Natation)

Le Foyer

20h Concert de chanson française Pop Rock (Jacques Perrotte)

SAMEDI 6 DÉCEMBRE

HYPER U

9h 19h Défi Basket, tirs au panier (Nacre Sports Loisir)

Place des Marronniers

14h 18h

Exposition de voitures anciennes Balades (En voiture Simone)

Expo-vente de tableaux (ALCD Dessin-peinture)

Jeux, infos, vente de boissons chaudes, crêpes, pâtisseries et marrons chauds

14h30 Flashmob Fitsticks (Section Douvraise de Gym Volontaire)

14h45 Concert (Groupe “Sunset”)

15h30 Flashmob Danse tonic (Section Douvraise de Gym Volontaire)

16h Animation DJ Atelier scratching (ALCD Break hip-hop)

16h30 Spectacle de danse (Danses et âmes)

17h Animation DJ Atelier scratching (ALCD Break hip-hop)

Salle G. Gibert

14h 18h Studio photo N&B “vintage” Expo-vente de photos (ADN photo)

Aquanacre

15h 17h30 Baptêmes de plongée (D-Day Diving)

(Entrée gratuite au centre aquatique 5 € le baptême)

Le Foyer

20h Théâtre “Une véritable cure de bien-être” (Cie des enfants terribles)

Ensemble, faisons de ce Téléthon un grand moment de générosité, de partage et de solidarité. .

Aquanacre | Le Foyer | Hyper U | Place des Marronniers | Salle Gaston Gibert Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie

English : Téléthon Douvres-la-Délivrande se mobilise !

Solidarity, generosity and good humour will be the order of the day in Douvres-la-Délivrande for Telethon 2025!

German : Téléthon Douvres-la-Délivrande se mobilise !

Solidarität, Großzügigkeit und gute Laune werden in Douvres-la-Délivrande anlässlich des Telethon 2025 an der Tagesordnung sein!

Italiano :

Solidarietà, generosità e buon umore saranno all’ordine del giorno a Douvres-la-Délivrande per Telethon 2025!

Espanol :

Solidaridad, generosidad y buen humor estarán a la orden del día en Douvres-la-Délivrande con motivo del Teletón 2025

