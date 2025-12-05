Téléthon Douvres-la-Délivrande se mobilise ! Douvres-la-Délivrande
TÉLÉTHON 2025 DOUVRES-LA-DELIVRANDE SE MOBILISE LES 5 ET 6 DECEMBRE !
Solidarité, générosité et bonne humeur seront au rendez-vous à Douvres-la-Délivrande à l’occasion du Téléthon 2025 !
Vendredi 5 et samedi 6 décembre 2025
Deux jours d’animations, de défis, de spectacles et de rencontres pour soutenir la recherche et les familles concernées par les maladies rares, tout en partageant des moments conviviaux.
Ateliers, concerts, démonstrations, animations, défis sportifs…
En partenariat avec le Café associatif de la Gare, le Comité des Fêtes, Douvres’Art, le Four’rire, la bibliothèque, l’ADAJ, le Club de Judo, et bien d’autres !
Des boîtes à dons seront disponibles sur chaque site tout au long du week-end.
Programme
VENDREDI 5 DÉCEMBRE
Aquanacre
18h Lancement du relai natation 30h (Coeur de Nacre Natation)
Le Foyer
20h Concert de chanson française Pop Rock (Jacques Perrotte)
SAMEDI 6 DÉCEMBRE
HYPER U
9h 19h Défi Basket, tirs au panier (Nacre Sports Loisir)
Place des Marronniers
14h 18h
Exposition de voitures anciennes Balades (En voiture Simone)
Expo-vente de tableaux (ALCD Dessin-peinture)
Jeux, infos, vente de boissons chaudes, crêpes, pâtisseries et marrons chauds
14h30 Flashmob Fitsticks (Section Douvraise de Gym Volontaire)
14h45 Concert (Groupe “Sunset”)
15h30 Flashmob Danse tonic (Section Douvraise de Gym Volontaire)
16h Animation DJ Atelier scratching (ALCD Break hip-hop)
16h30 Spectacle de danse (Danses et âmes)
17h Animation DJ Atelier scratching (ALCD Break hip-hop)
Salle G. Gibert
14h 18h Studio photo N&B “vintage” Expo-vente de photos (ADN photo)
Aquanacre
15h 17h30 Baptêmes de plongée (D-Day Diving)
(Entrée gratuite au centre aquatique 5 € le baptême)
Le Foyer
20h Théâtre “Une véritable cure de bien-être” (Cie des enfants terribles)
Ensemble, faisons de ce Téléthon un grand moment de générosité, de partage et de solidarité. .
Aquanacre | Le Foyer | Hyper U | Place des Marronniers | Salle Gaston Gibert Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 36 24 24 infos@mairie-douvres14.com
English : Téléthon Douvres-la-Délivrande se mobilise !
Solidarity, generosity and good humour will be the order of the day in Douvres-la-Délivrande for Telethon 2025!
German : Téléthon Douvres-la-Délivrande se mobilise !
Solidarität, Großzügigkeit und gute Laune werden in Douvres-la-Délivrande anlässlich des Telethon 2025 an der Tagesordnung sein!
Italiano :
Solidarietà, generosità e buon umore saranno all’ordine del giorno a Douvres-la-Délivrande per Telethon 2025!
Espanol :
Solidaridad, generosidad y buen humor estarán a la orden del día en Douvres-la-Délivrande con motivo del Teletón 2025
