TÉLÉTHON EN FAMILLE VIAS Vias

TÉLÉTHON EN FAMILLE VIAS

Avenue Pierre Castel Vias Hérault

Dans le cadre de l’évènement caritatif national Téléthon, la commune invite les familles à venir partager une matinée placée sous le signe du sport. le service municipal des sports proposera des initiations à différentes disciplines. Ces activités, adaptées à tous les âges, permettront aux parents et aux enfants de partager un moment de cohésion au profit de la recherche sur les maladies rares.

À partir de 9h, au gymnase Victor-Bernado, le service municipal des sports proposera des initiations à différentes disciplines avant un échauffement collectif renforcement musculaire, body control, cardio danse et baby danse.

Ces activités, adaptées à tous les âges, permettront aux parents et aux enfants de partager un moment de cohésion au profit de la recherche sur les maladies rares.

Une contribution minimale de 5 € sera demandée pour participer aux animations (gratuit pour les enfants de 12 ans).

De 9h à 11h, chaque participant pourra acquérir une photo souvenir au prix symbolique d’1€ et un parcours parents/enfants sera également proposé.

Après les prises de parole officielles et la remise du chèque, ce moment convivial se clôturera par une photo de groupe.

Inscriptions sur place à partir de 9h ou pré-inscriptions à la Halle des Sports jusqu’au mercredi 03/12.

Vente de gâteaux Place du 14 juillet le samedi matin

#TELETHON2025 .

Avenue Pierre Castel Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 00 54 97 servicedessports@ville-vias.fr

English :

As part of the national Telethon charity event, the local authority is inviting families to join in a morning of sports activities. The municipal sports department will be offering introductory courses in a range of disciplines. These activities, suitable for all ages, will enable parents and children to share a moment of togetherness in aid of research into rare diseases.

