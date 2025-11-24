Téléthon Ensemble faisons voler la solidarité

Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 19:30:00

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Badminton solidaire au profit du Téléthon !

Badminton solidaire au profit du Téléthon !

Le club de Badminton de Sancerre et le Comité du Cher, vous donnent rendez-vous pour une soirée sportive et conviviale placée sous le signe de la solidarité !

Venez taper le volant, partager un bon moment et soutenir une belle cause

Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.

Débutants, licenciés ou simples curieux, tout le monde est bienvenu !

Apportez votre bonne humeur, vos baskets… et votre générosité

Sur inscription voir lien site internet

Ensemble, faisons bouger les choses pour le Téléthon ! .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 71 85 67 36

English :

Badminton in aid of the Telethon!

German :

Solidarisches Badminton zugunsten des Telethon!

Italiano :

Badminton a favore di Telethon!

Espanol :

¡Bádminton a beneficio del Teletón!

L’événement Téléthon Ensemble faisons voler la solidarité Sancerre a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois