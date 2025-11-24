Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Téléthon Ensemble faisons voler la solidarité Sancerre lundi 24 novembre 2025.

Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-24 19:30:00
fin : 2025-11-24

2025-11-24

Badminton solidaire au profit du Téléthon !
Badminton solidaire au profit du Téléthon !
Le club de Badminton de Sancerre et le Comité du Cher, vous donnent rendez-vous pour une soirée sportive et conviviale placée sous le signe de la solidarité !
Venez taper le volant, partager un bon moment et soutenir une belle cause
Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.
Débutants, licenciés ou simples curieux, tout le monde est bienvenu !
Apportez votre bonne humeur, vos baskets… et votre générosité

Sur inscription voir lien site internet
Ensemble, faisons bouger les choses pour le Téléthon !   .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 71 85 67 36 

