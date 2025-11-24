Téléthon Ensemble faisons voler la solidarité Sancerre
Téléthon Ensemble faisons voler la solidarité
Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24 19:30:00
fin : 2025-11-24
Date(s) :
2025-11-24
Badminton solidaire au profit du Téléthon !
Badminton solidaire au profit du Téléthon !
Le club de Badminton de Sancerre et le Comité du Cher, vous donnent rendez-vous pour une soirée sportive et conviviale placée sous le signe de la solidarité !
Venez taper le volant, partager un bon moment et soutenir une belle cause
Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.
Débutants, licenciés ou simples curieux, tout le monde est bienvenu !
Apportez votre bonne humeur, vos baskets… et votre générosité
Sur inscription voir lien site internet
Ensemble, faisons bouger les choses pour le Téléthon ! .
Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 71 85 67 36
English :
Badminton in aid of the Telethon!
German :
Solidarisches Badminton zugunsten des Telethon!
Italiano :
Badminton a favore di Telethon!
Espanol :
¡Bádminton a beneficio del Teletón!
