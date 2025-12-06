Téléthon et marché de Noël Sauveterre-de-Guyenne

Téléthon et marché de Noël

Place de la République Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Le Téléthon de Sauveterre-de-Guyenne propose un programme varié tout au long du week-end. Samedi 6 décembre, le marché de Noël se tiendra de 10 h à 18 h place de la République, avec des stands d’artisans, commerçants et associations, ainsi que des animations dont une démonstration de hip-hop à 11 h. Une lecture de contes aura lieu à 15 h 30 et le tirage de la tombola à 17 h 30, suivi de la garbure à 18 h. En soirée, la salle Simone Veil accueillera le loto du cœur à 20 h 30. Dimanche 7 décembre, une randonnée ouverte à tous partira à 10 h de la place de la République, avec deux parcours 5 ou 8 km. Restauration sur place. .

Place de la République Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 50 43 solidaritecanton@gmail.com

