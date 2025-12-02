Téléthon Exposition Salle des Fêtes Saint-Palais-sur-Mer

Téléthon Exposition

Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-06

2025-12-02

ART’EXPO exposition et vente de peintures de la Palette et d’indépendants, travaux artisanaux par les Pallaidians, belle brocante.

English :

ART’EXPO: exhibition and sale of paintings by La Palette and independent artists, handicrafts by the Pallaidians, and an attractive flea market.

German :

ART’EXPO: Ausstellung und Verkauf von Gemälden von La Palette und unabhängigen Künstlern, handwerkliche Arbeiten von den Pallaidians, schöner Flohmarkt.

Italiano :

ART’EXPO: esposizione e vendita di dipinti di La Palette e di artisti indipendenti, artigianato dei Pallaidiani, grande mercato dell’usato.

Espanol :

ART’EXPO: exposición y venta de cuadros de La Palette y de artistas independientes, artesanía de los Pallaidianos, gran mercado de segunda mano.

