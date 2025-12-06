Téléthon Festival film de société Cinéma Saint-Palais-sur-Mer
Cinéma 13 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Dans le cadre du Festival du Film de Société, un projection du film Elle entend pas la moto , en présence de la réalisatrice Dominique FISCHBACH reversement d’1€ sur les entrées au profit du Téléthon.
Cinéma 13 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 04 50
English :
As part of the Festival du Film de Société, a screening of the film Elle entend pas la moto , in the presence of director Dominique FISCHBACH: 1? of ticket sales donated to the Telethon.
German :
Im Rahmen des Festivals des Gesellschaftsfilms wird der Film Elle entend pas la moto in Anwesenheit der Regisseurin Dominique FISCHBACH gezeigt.
Italiano :
Nell’ambito del Festival du Film de Société, proiezione del film Elle entend pas la moto , alla presenza del regista Dominique FISCHBACH: 1? del prezzo del biglietto sarà devoluto a Telethon.
Espanol :
En el marco del Festival du Film de Société, proyección de la película Elle entend pas la moto , en presencia de la directora Dominique FISCHBACH: 1? del precio de la entrada se donará al Teletón.
