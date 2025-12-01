TÉLÉTHON GAMING PARTY Centre socio culturel Paimbœuf

TÉLÉTHON GAMING PARTY

Centre socio culturel 33 boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 23:00:00

2025-12-19

Gamers, familles, curieux… À VOUS DE JOUER !

Une soirée fun, ouverte à tous, pour soutenir le Téléthon. Mini-tournoi, défis, arcade, jeux vidéo et de société impossible de s’ennuyer !

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés. .

+33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

