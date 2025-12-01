TÉLÉTHON GAMING PARTY Centre socio culturel Paimbœuf
TÉLÉTHON GAMING PARTY Centre socio culturel Paimbœuf vendredi 19 décembre 2025.
Centre socio culturel 33 boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19 23:00:00
2025-12-19
Gamers, familles, curieux… À VOUS DE JOUER !
Une soirée fun, ouverte à tous, pour soutenir le Téléthon. Mini-tournoi, défis, arcade, jeux vidéo et de société impossible de s’ennuyer !
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés. .
Centre socio culturel 33 boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr
