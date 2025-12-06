TÉLÉTHON GIGNAC #1

Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Urne de dons au profit de l’AFM-Téléthon, animations et concert de Atelier Musical Moderne.

Une soirée sous le signe de la bienveillance et du partage.

Urne de dons au profit de l’AFM-Téléthon, animations et concert de Atelier Musical Moderne.

Une soirée sous le signe de la bienveillance et du partage. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 67

English :

Donation box for AFM-Téléthon, entertainment and concert by Atelier Musical Moderne.

An evening of goodwill and sharing.

German :

Spendenurne zugunsten des AFM-Téléthon, Animationen und Konzert des Atelier Musical Moderne.

Ein Abend im Zeichen des Wohlwollens und des Teilens.

Italiano :

Una cassetta di donazione per l’AFM-Téléthon, intrattenimento e concerto dell’Atelier Musical Moderne.

Una serata all’insegna della buona volontà e della condivisione.

Espanol :

Un buzón de donativos para la AFM-Téléthon, animaciones y un concierto del Atelier Musical Moderne.

Una velada de buena voluntad y convivencia.

L’événement TÉLÉTHON GIGNAC #1 Gignac a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT