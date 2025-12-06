TÉLÉTHON GIGNAC #1 Gignac
Urne de dons au profit de l’AFM-Téléthon, animations et concert de Atelier Musical Moderne.
Une soirée sous le signe de la bienveillance et du partage.
Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 67
English :
Donation box for AFM-Téléthon, entertainment and concert by Atelier Musical Moderne.
An evening of goodwill and sharing.
German :
Spendenurne zugunsten des AFM-Téléthon, Animationen und Konzert des Atelier Musical Moderne.
Ein Abend im Zeichen des Wohlwollens und des Teilens.
Italiano :
Una cassetta di donazione per l’AFM-Téléthon, intrattenimento e concerto dell’Atelier Musical Moderne.
Una serata all’insegna della buona volontà e della condivisione.
Espanol :
Un buzón de donativos para la AFM-Téléthon, animaciones y un concierto del Atelier Musical Moderne.
Una velada de buena voluntad y convivencia.
