Téléthon Goûter ciné Arbonne

Salle du Conseil derrière la mairie Arbonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-05
Ciné goûter avec le film vice versa . Et pour les parents, thé, café, crêpes et même apéro. .
