Telethon Grande soirée diner cabaret Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Telethon Grande soirée diner cabaret Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé samedi 6 décembre 2025.

Telethon Grande soirée diner cabaret

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 19:30:00
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Au profit du TELETHON .
Venez passer une bonne soirée tout en faisant une bonne action .
Au menu
Pâté de saumon en croûte
Moelleux de chapon pommes salardaises
Charlotte aux fraises
Apéritif et café offerts

Animé par l’association Ar Vaskodenn de l’Île-Tudy

Réservation avant le 28 Novembre par téléphone

Soirée organisée par Force T   .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 06 48 68 41 

English : Telethon Grande soirée diner cabaret

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Telethon Grande soirée diner cabaret Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Destination Pays Bigouden