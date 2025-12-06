Telethon Grande soirée diner cabaret Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Telethon Grande soirée diner cabaret

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Au profit du TELETHON .

Venez passer une bonne soirée tout en faisant une bonne action .

Au menu

Pâté de saumon en croûte

Moelleux de chapon pommes salardaises

Charlotte aux fraises

Apéritif et café offerts

Animé par l’association Ar Vaskodenn de l’Île-Tudy

Réservation avant le 28 Novembre par téléphone

Soirée organisée par Force T .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 06 48 68 41

English : Telethon Grande soirée diner cabaret

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Telethon Grande soirée diner cabaret Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Destination Pays Bigouden