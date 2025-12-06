Telethon Grande soirée diner cabaret Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé
Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-12-06 19:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Au profit du TELETHON .
Venez passer une bonne soirée tout en faisant une bonne action .
Au menu
Pâté de saumon en croûte
Moelleux de chapon pommes salardaises
Charlotte aux fraises
Apéritif et café offerts
Animé par l’association Ar Vaskodenn de l’Île-Tudy
Réservation avant le 28 Novembre par téléphone
Soirée organisée par Force T .
Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 06 48 68 41
