TÉLÉTHON GRANDE SOIRÉE Vialas

Dans le cadre du Téléthon à Vialas 2025 venez participer à la grande soirée du téléthon !

Repas (plat daube de sanglier à la carbonade & Polenta), concert live et scène ouverte !

Repas, concert live et scène ouverte !

Repas, concert live et scène ouverte !

Au menu velouté de courges, daube de sanglier à la carbonade & Polenta, Panna cotta à la crème de marron !

Menu unique à 18€/adulte, 10€ adulte.

Réservation conseillée par mail !

Le repas est suivi d’un karaokéthon, pro ou amateur, venez vous exprimer sur scène.

Un défi Karaoké & blind tests qui doit durer toute la nuit, au rythme des arrivées des randonneurs nocturnes !

Entrée seule sans repas 5€ .

Maison du Temps libre Vialas 48220 Lozère Occitanie telethon.vialas@gmail.com

English :

As part of the Vialas 2025 Telethon, come and join in the fun!

Meal (boar stew with carbonade and polenta), live concert and open stage!

