TÉLÉTHON GRANDE SOIRÉE Vialas
TÉLÉTHON GRANDE SOIRÉE Vialas vendredi 5 décembre 2025.
TÉLÉTHON GRANDE SOIRÉE
Maison du Temps libre Vialas Lozère
Tarif : – – 10 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Dans le cadre du Téléthon à Vialas 2025 venez participer à la grande soirée du téléthon !
Repas (plat daube de sanglier à la carbonade & Polenta), concert live et scène ouverte !
Repas, concert live et scène ouverte !
Au menu velouté de courges, daube de sanglier à la carbonade & Polenta, Panna cotta à la crème de marron !
Menu unique à 18€/adulte, 10€ adulte.
Réservation conseillée par mail !
Le repas est suivi d’un karaokéthon, pro ou amateur, venez vous exprimer sur scène.
Un défi Karaoké & blind tests qui doit durer toute la nuit, au rythme des arrivées des randonneurs nocturnes !
Entrée seule sans repas 5€ .
Maison du Temps libre Vialas 48220 Lozère Occitanie telethon.vialas@gmail.com
English :
As part of the Vialas 2025 Telethon, come and join in the fun!
Meal (boar stew with carbonade and polenta), live concert and open stage!
