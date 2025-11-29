Téléthon I Marche libre Beaumontois en Périgord
Téléthon I Marche libre Beaumontois en Périgord samedi 29 novembre 2025.
Téléthon I Marche libre
Salle des Fêtes Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Et vous, vous faîtes quoi pour le téléthon ?
Marche libre 5 à 11km organisée par le Club des Ainés de Sainte-Sabine
Départ à 9h de la salle de fêtes
12h repas traditionnel poule au pot
Soupe perles du Japon
Poule avec farce et légumes
Fromage et salade
1/4 de vin par personne
Apéritif et dessert offerts par la municipalité
(pensez à portez vos couverts)
Pesé de jambon et bourriche
Inscription avant le 24 novembre auprès de Mme Combe Claudine
Ensemble pour mieux AGIR. Nous comptons sur vous, ils comptent sur nous ! .
Salle des Fêtes Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 20 47 81
