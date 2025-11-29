Téléthon I Marche libre Beaumontois en Périgord

Téléthon I Marche libre

Salle des Fêtes Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Et vous, vous faîtes quoi pour le téléthon ?

Marche libre 5 à 11km organisée par le Club des Ainés de Sainte-Sabine

Départ à 9h de la salle de fêtes

12h repas traditionnel poule au pot

Soupe perles du Japon

Poule avec farce et légumes

Fromage et salade

1/4 de vin par personne

Apéritif et dessert offerts par la municipalité

(pensez à portez vos couverts)

Pesé de jambon et bourriche

Inscription avant le 24 novembre auprès de Mme Combe Claudine

Ensemble pour mieux AGIR. Nous comptons sur vous, ils comptent sur nous ! .

Salle des Fêtes Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 20 47 81

