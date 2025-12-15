Téléthon Initiation à la danse country Foyer restaurant L’Oustalet Lambesc

Téléthon Initiation à la danse country

Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 14h. Foyer restaurant L’Oustalet 8 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-11 14:00:00

Du 14 novembre 2025 au 25 janvier 2026, la Municipalité est fière de vous présenter un programme d’activités variées au profit du Téléthon.

Marché de Noël, collecte de jouets, tombola… venez participer pour une bonne cause !

Dimanche 11 janvier 202 à 14h00 Après-midi initiation à la danse country par l’association Side by side country. .

Foyer restaurant L’Oustalet 8 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 95 58 association@lambesc.fr

English :

From November 14, 2025 to January 25, 2026, the Town Hall is proud to present a varied program of activities in aid of the Telethon.

Christmas market, toy drive, tombola… come and take part for a good cause!

