Téléthon intercommunal Lampaul-Ploudalmézeau Lampaul-Ploudalmézeau

Téléthon intercommunal Lampaul-Ploudalmézeau
Salle omnisports Lampaul-Ploudalmézeau Finistère
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-06
Des activités variées vous seront proposées tout au long de la journée du samedi.
Veillée bretonne et fest deiz le dimanche à 14h30 à la salle omnisports.
Veillée bretonne avec les conteurs Jean Louis, Alphonse, Marc Paugam, les conteurs et chanteurs de Brezhoneg e Bro an Aberioù (BBA), les élèves bilingues de Diwan et Sainte Anne de Ploudalmézeau, les chanteurs Soaz et Eric, la Galloise Ffran May, le groupe Alato: Georges et amis
Entracte à 16 h 30, buvette, café, gâteaux, crêpes faites main.
Fest-deiz dès 17 h avec les Ruz Boutou, Logann et Alfons, Groupe Alato, Kanerien Ar Vro (Brezhoneg e Bro an Aberioù).
Entrée au chapeau pour le Téléthon intercommunal.
Trugarez merci ! .
Salle omnisports Lampaul-Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 74 77 64 80
