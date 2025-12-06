Téléthon intercommunal Lampaul-Ploudalmézeau Lampaul-Ploudalmézeau

Téléthon intercommunal Lampaul-Ploudalmézeau

Salle omnisports Lampaul-Ploudalmézeau Finistère

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-06

Des activités variées vous seront proposées tout au long de la journée du samedi.

Veillée bretonne et fest deiz le dimanche à 14h30 à la salle omnisports.

Veillée bretonne avec les conteurs Jean Louis, Alphonse, Marc Paugam, les conteurs et chanteurs de Brezhoneg e Bro an Aberioù (BBA), les élèves bilingues de Diwan et Sainte Anne de Ploudalmézeau, les chanteurs Soaz et Eric, la Galloise Ffran May, le groupe Alato: Georges et amis

Entracte à 16 h 30, buvette, café, gâteaux, crêpes faites main.

Fest-deiz dès 17 h avec les Ruz Boutou, Logann et Alfons, Groupe Alato, Kanerien Ar Vro (Brezhoneg e Bro an Aberioù).

Entrée au chapeau pour le Téléthon intercommunal.

Trugarez merci ! .

29830

