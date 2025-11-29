Téléthon Jonzac
Téléthon Jonzac samedi 29 novembre 2025.
Téléthon
Place du Château Jonzac Charente-Maritime
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29 2025-12-04 2025-12-06
En 2025, la mobilisation continue à Jonzac plus que jamais, avec le dîner dansant, la dictée du collège et le récréathon.
Place du Château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 24 92 51 joseph@garcia1.fr
English :
In 2025, Jonzac continues to mobilize more than ever, with the dinner dance, the middle school dictation and the récréathon.
German :
Im Jahr 2025 geht die Mobilisierung in Jonzac mehr denn je weiter, mit dem Dîner Dansant, dem Diktat des Collège und dem Recreathon.
Italiano :
Nel 2025, Jonzac continuerà a mobilitarsi più che mai, con la cena danzante, il dettato scolastico e la récréathon.
Espanol :
En 2025, Jonzac seguirá movilizándose más que nunca, con la cena-baile, el dictado escolar y el récréathon.
