Téléthon Jonzac

En 2025, la mobilisation continue à Jonzac plus que jamais, avec le dîner dansant, la dictée du collège et le récréathon.

Place du Château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 24 92 51 joseph@garcia1.fr

In 2025, Jonzac continues to mobilize more than ever, with the dinner dance, the middle school dictation and the récréathon.

Im Jahr 2025 geht die Mobilisierung in Jonzac mehr denn je weiter, mit dem Dîner Dansant, dem Diktat des Collège und dem Recreathon.

Nel 2025, Jonzac continuerà a mobilitarsi più che mai, con la cena danzante, il dettato scolastico e la récréathon.

En 2025, Jonzac seguirá movilizándose más que nunca, con la cena-baile, el dictado escolar y el récréathon.

