Téléthon Journée Gaming place des Etats-Généraux Lambesc

Téléthon Journée Gaming

Samedi 17 janvier 2026 de 10h à 17h. place des Etats-Généraux Halles du marché Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

2026-01-17

Du 14 novembre 2025 au 25 janvier 2026, la Municipalité est fière de vous présenter un programme d’activités variées au profit du Téléthon.

Marché de Noël, collecte de jouets, tombola… venez participer pour une bonne cause !

Samedi 17 Janvier 2026

10h00/17h00 Journée Gaming sous la Halle Paysanne. Jeux de société, jeux en bois…

Démonstrations de voitures radiocommandées.



Buvette et confiseries sur place. .

place des Etats-Généraux Halles du marché Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 95 58 association@lambesc.fr

English :

From November 14, 2025 to January 25, 2026, the Town Hall is proud to present a varied program of activities in aid of the Telethon.

Christmas market, toy drive, tombola… come and take part for a good cause!

