Téléthon La Flèche

Les associations, clubs et comités de quartiers se mobilisent pour le Téléthon fléchois, coordonné par le comité des fêtes de la Ville

En 2024, la mobilisation des citoyens, associations, clubs et établissements fléchois a permis de réunir près de 10 500 euros au profit de la recherche sur des maladies rares.

En ce mois de décembre, la mobilisation est de nouveau au rendez-vous les 5 et 6 décembre. Objectif battre le record de 2024 ! .

Associations, clubs and neighbourhood committees join forces for the Fléchois Telethon, coordinated by the town’s festivities committee

