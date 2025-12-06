Téléthon La Guerche-de-Bretagne

La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le samedi 6 décembre participez à la balade familiale de 5km dans la Guerche.

Départ à 15h, 3€ par adulte, gratuit pour les enfants.

Vente de galettes saucisses, crêpes, vin chaud, jus de fruit, café, soupes.

Profitez également de diverses animations toute la journée à partir de 10h au profit du Téléthon randonné moto, baptêmes en camion et tracteur, jeux avec mini-pelles, tombola, musique et collecte de dons. Un programme riche et festif pour une belle journée de solidarité.

Tout public.

Restauration sur place. .

La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 76 52 89 94

English :

L’événement Téléthon La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-11-27 par OT VITRE