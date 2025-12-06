Téléthon La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne
Début : 2025-12-06 15:00:00
Le samedi 6 décembre participez à la balade familiale de 5km dans la Guerche.
Départ à 15h, 3€ par adulte, gratuit pour les enfants.
Vente de galettes saucisses, crêpes, vin chaud, jus de fruit, café, soupes.
Profitez également de diverses animations toute la journée à partir de 10h au profit du Téléthon randonné moto, baptêmes en camion et tracteur, jeux avec mini-pelles, tombola, musique et collecte de dons. Un programme riche et festif pour une belle journée de solidarité.
Tout public.
Restauration sur place. .
La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 76 52 89 94
