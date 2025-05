Téléthon « la Plume en-chantée » – Jullianges, 31 mai 2025 20:30, Jullianges.

Le collectif associatif téléthon vous convie à un spectacle inédit La Plume enchantée, quatuor de troubadours, vous proposera contes, poèmes et musique avec des instruments peu communs (dulcimer, orgue de barbarie, harmonica etc.).

Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 14 09 43

English :

The collective telethon association invites you to an original show: La Plume enchantée, a troubadour quartet, will offer tales, poems and music with unusual instruments (dulcimer, barrel organ, harmonica etc.).

German :

Das Vereinskollektiv telethon lädt Sie zu einem ganz neuen Spektakel ein: La Plume enchantée, ein Quartett von Troubadouren, wird Ihnen Märchen, Gedichte und Musik mit ungewöhnlichen Instrumenten (Hackbrett, Drehorgel, Mundharmonika usw.) darbieten.

Italiano :

L’associazione Telethon vi invita a un nuovo spettacolo: La Plume enchantée, un quartetto di trovatori, proporrà storie, poesie e musica con strumenti insoliti (dulcimer, organetto, armonica, ecc.).

Espanol :

La asociación de teletón le invita a un nuevo espectáculo: La Plume enchantée, un cuarteto de trovadores, interpretará cuentos, poemas y música con instrumentos poco habituales (dulcémele, organillo, armónica, etc.).

